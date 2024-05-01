1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde Taksim\'e Yürümek İsteyen Gruplara Polis Müdahalesi

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen Saraçhane, Beşiktaş ve Şişli Belediyesi önü gibi noktalarda toplanarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Saraçhane, Beşiktaş ve Şişli Belediyesi önü gibi noktalarda toplanan gruplar Taksim'e yürümek istedi. Sloganlar atan gruplar, polis barikatını zorlarken polis ekipleri gruba müdahale ederek göstericileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL