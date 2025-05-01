İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada " 1 Mayıs'ta toplam 52 bin 656 emniyet personelimiz görev almıştır. Kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › 1 Mayıs'ta İstanbul'da 384 Gözaltı - Son Dakika
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