1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis ekiplerine saldıran 29 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis ekiplerine saldıran 29 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde polis ekiplerine saldıran 29 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda güvenlik önlemi alan polis ekiplerine saldırdıkları iddiasıyla dün akşam gözaltına alınan 29 kişinin işlemleri sürüyor. Şüphelilerin güvenlik kamera kaydı ve yüz tanıma sistemiyle tespit edildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere taş, sopalarla saldırıda bulunan 29 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Saldırıya karıştığı tespit edilen diğer kişileri yakalamaya yönelik operasyonlar devam ediyor.

03.05.2024 14:38
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda güvenlik önlemi alan polis ekiplerine saldırdıkları iddiasıyla dün akşam gözaltına alınan 29 kişinin işlemleri sürüyro. Şüphelilerin güvenlik kamera kaydı ve yüz tanıma sistemiyle tespit edildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-13 A" başlığıyla yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere taş, sopalarla saldırıda bulunan 29 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer kişileri yakalamaya yönelik operasyonların devam ettiği soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Saraçhane'de tedbir alan emniyet kuvvetlerine taş ve sopalarla saldırdıkları iddiasıyla dün akşam gözaltına alınan 29 şüpheli arasında damacana ile saldıran Ayşe Beliz İ. adlı kadının da olduğu öğrenildi. Polis kamerasına yansıyan görüntüleri ve korsan gösterideki faaliyetleri açığa çıkan şüphelilerin çoğunun terör örgütü propagandasından suç kaydı olduğu aktarıldı.

246 kişi hakkında adli işlem yapıldı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta Saraçhane'de toplanıp Taksim Meydanı'na yürümek isteyen marjinal gruplar arasındaki bazı kişiler, izinsiz yürüyüşte polise saldırmıştı. Olaylar sırasında ilk gün 217, bugün gözaltına alınan 29 kişi ile birlikte toplam 246 göstericiye adli işlem yapılırken, olaylara ilişkin çarpıcı görüntüler paylaşıldı. Emniyet güçleri tarafından bu sabaha karşı eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan kişiler arasında Muzaffer C.Ö., eylemleri provoke eden Arif T., Ferhat E., Tutku K., Yılmaz Y., Alev P., Birol T. ile birlikte polise damacana ile saldıran Ayşe Beliz İ.'nin de yer aldığı belirtildi. Söz konusu şüphelilerin çoğunun terör örgütü propagandasından suç kaydı olduğu öğrenildi.

Diğer taraftan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin emniyet kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin polise saldırdığı anlar yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis ekiplerine saldıran 29 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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