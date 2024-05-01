1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan 210 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan 210 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs\'ta Taksim Meydanı\'na ilerlemeye çalışan 210 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda yapılmak istenen kutlamalara izin verilmeyeceğini açıkladı. Uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polis ekiplerine saldıran 210 kişi gözaltına alındı.

01.05.2024 16:14
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polis ekiplerine saldıran 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'de yapılmak istenen kutlamalara izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polis ekiplerine saldıran 210 kişini gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan 210 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan 210 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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