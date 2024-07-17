1 Mayıs'ta taşkınlık çıkaran sanıkların duruşması başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

1 Mayıs'ta taşkınlık çıkaran sanıkların duruşması başladı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterilmesine ilişkin 25'i tutuklu 30 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanıkların ise yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin devamına karar verdi. Ayrıca duruşma sırasında fotoğraf çeken kişilerin tespit edilerek suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

17.07.2024 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterilmesine ilişkin 25'i tutuklu 30 sanığın yargılanmasına başlandı. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu bulunan tüm sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanıkların ise yurt dışı çıkış yasağı tedbirini devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Ayrıca heyet, izleyicilerden bazı kişilerin duruşmaya ara verildiği sırada salonda fotoğraf çektiği ve sosyal medya platformunda paylaştığının belirlendiğini belirterek, fotoğrafı çeken kişilerin tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkardıkları ve polislere taş, su damacanası, tekme ve yumruklarla saldırmak suretiyle mukavemet gösterdikleri iddia edilen 25'i tutuklu 30 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulunurken, çok sayıda sanık avukatı da katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Alev Palu, " Taksim'in gösteriler için yasaklandığından haberim vardı. Yüzüme biber gazı sıkıldığında refleks olarak elimdeki bayrak flamasını kendimi savunma amacıyla polise fırlattım" derken, tutuklu sanık Ayşe Beliz ise beraatını ve tahliyesini talep etti.

" Özgür Özel'in çağrısı üzerine Taksim'e gösteri yapmak amacıyla gitmek istedim"

Tutuksuz sanık Bekir Aslan da, kısıtlamalardan haberdar olduğunu belirterek, "Özgür Özel'in çağrısı üzerine 1 Mayıs'ta Taksim'e gösteri yapmak amacıyla gitmek istedim. Polise saldırmak gibi bir amacında değil, kendimi koruma amacıyla hareket ettim. Eylemlerimi refleks olarak gerçekleştirdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

Tutukluluk hallerinin devamını talep etti

Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti.

Tutuklu sanıkların tahliyesine hükmedildi

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu bulunan tüm sanıkların yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Ayrıca heyet, tutuksuz bulunan tüm sanıkların imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin ise devamına hükmederek duruşmayı 25 Aralık 2024 tarihine erteledi.

Fotoğraf çeken izleyici hakkında suç duyurusu

Ayrıca mahkeme, izleyicilerden bazı kişilerin duruşmaya ara verildiği sırada salonda fotoğraf çektiği ve sosyal medya platformunda paylaştığının belirlendiğini belirterek, fotoğrafı çeken kişilerin tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fatih Saraçhane Parkı'nda çeşitli konfederasyon, sendika, STK, marjinal grup ve oluşumlar tarafından sosyal medyadan Taksim Meydanı'na 'kanunsuz yürüyüş' gerçekleştirecekleri çağrıları bulunduğu anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, Fatih Kaymakamlığı'nca alınan yasaklama kararına istinaden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce belirtilen yer ve çevresinde olmak üzere kapama ve arama noktaları oluşturularak gerekli tedbirlerin alındığı, buna rağmen söz konusu grupların ve bireysel katılımcıların olay yerine geldiğinin görüldüğü aktarıldı.

Su damacanası, kaldırım taşı fırlatarak polisleri yaraladıkları belirtildi

Yasaklama kararı olmasına rağmen meydanda toplanan kalabalığa dağılmaları konusunda 3'ten fazla kez yüksek sesle uyarı yapılarak dağılmaları amacıyla müdahale edildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin Taksim Meydanı'na çıkmak amacıyla Saraçhane sur önü bölgesinde güvenlik güçlerince oluşturulan hatta taş, flama sopası, su damacanası, tekme ve yumruk ile saldırmak suretiyle dağılmamakta ısrar ettikleri, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, şüphelilerin taş, kaldırım taşı gibi sert cisim atmak, flama sopası, su damacanası ile vurmak, tekmelemek, yumruk atmak, iteklemek suretiyle müşteki polis memurlarını yaraladıkları kaydedildi.

17'şer yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede 30 şüpheli hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından 3'er yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 1 Mayıs, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs'ta taşkınlık çıkaran sanıkların duruşması başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Mustafa Sarıgül’den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım
19:05 Ankara ve 3 kenti sağanak vurdu Evleri su bastı, yollar göle döndü Ankara ve 3 kenti sağanak vurdu! Evleri su bastı, yollar göle döndü
18:49 Tavuk çiftliğinde cinayet Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor Tavuk çiftliğinde cinayet! Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor
17:35 Merkez Bankası’ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
20:13 Fazla kilolarıyla gündem olmuştu Ndombele’den çok konuşulacak Galatasaray itirafı Fazla kilolarıyla gündem olmuştu! Ndombele'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı
19:20 Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı! 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay
19:16 Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi FETÖ’cüler artık içeriden çıkamayacak Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi! FETÖ'cüler artık içeriden çıkamayacak
18:32 Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a veda etti Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
18:21 7 ağır vasıta birbirine girdi Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var 7 ağır vasıta birbirine girdi! Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var
17:49 Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 21:59:04. #1.13#
SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta taşkınlık çıkaran sanıkların duruşması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement