1 milyon TL için eşinin gözü önünde öldürülen şahıs toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

1 milyon TL için eşinin gözü önünde öldürülen şahıs toprağa verildi

Batman'da görevli bir polis memuru, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Polis memuru adliyeye çıkartılırken hayatını kaybeden şahıs ise toprağa verildi. Polis memuru, ifadesinde öldürdüğü şahıstan 1 milyon TL alacağı olduğunu itiraf etti.

26.07.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 milyon TL için eşinin gözü önünde öldürmüş

Kurşunla öldürülen şahıs toprağa verildi

KIRŞEHİR - Batman'da görevli polis memurunun alacak verecek meselesi yüzünden geldiği Kırşehir'de; tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde silahla vurarak öldürmesinin ardından polis memuru adliyeye çıkartılırken hayatını kaybeden şahıs ise toprağa verildi.

Kırşehir'e gelen ve alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı S.A.'yı Medrese Mahallesi'ndeki evinde eşi ve çocuklarının önünde 7 el ateş açarak öldüren polis memuru R.K., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. R.K.'nin ifadesinde; öldürdüğü S.A.'dan 1 milyon TL alacağı olduğunu ve suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden S.A. ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından Ali Çam Cami'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

"Ben birini vurdum, gelin alın"

Meydana gelen olay sonrası polis ekiplerini arayarak 'ben birini öldürdüm gelin alın' diye ihbar eden R.K., yaşadığı süreci ifadesinde anlattı. R.K.'nin ifadesinde; borç içerisinde olduğunu ve bunalıma girdiğini, S.A. ile evinde tartışırken sinirlerine hakim olamayarak kendine ait silahlı ateşlediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Batman, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 milyon TL için eşinin gözü önünde öldürülen şahıs toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 20:16:52. #1.11#
SON DAKİKA: 1 milyon TL için eşinin gözü önünde öldürülen şahıs toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement