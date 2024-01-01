1 yılda 263 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da polis ekiplerince bir yıl boyunca yürütülen operasyonlarda 263 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaların bir yıllık bilançosunu açıkladı. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce bir yılda yapılan 196 ayrı operasyon neticesinde; 450 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 263 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 30 araca el konulmuştur. Düzensiz göçmenlerin saklanmasında kullanılan 17 metruk bina yıkılmıştır" denildi.