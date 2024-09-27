10 Keçisi Vurulan Çobanın Feryadı - Son Dakika
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10 Keçisi Vurulan Çobanın Feryadı

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Denizli'de hayvanları tüfekle vurulan çoban, 'Gebe hayvanlarımdan ne istediniz?' diyerek isyan etti.

27.09.2024 17:37
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10 keçisi tüfekle vurulan çoban: "Ne istediniz gebe hayvanlarımdan"

DENİZLİ - Denizli'de keçi sürüsüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşun yağdırıldı. 10 keçisi telef olan sürü sahibi, "Ne istediniz gebe hayvanlardan. Benim içim yandı, Allah'ta onların içlerini yaksın" dedi.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Naldöken mevki ile Tavas ilçesi Çakıroluk mevkileri arasında kalan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Halil Kocabıyık'a ait olan ve kırsal alanda konaklayan keçi sürüsüne, gecenin ilerleyen saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Tüfekle yapılan saldırıda kurşunların hedefi olan 10 keçi telef oldu. Sabah sürüsünü otlatmak için kırsala çelen çoban, farklı bölgelerdeki ölü ve yaralı keçileri görünce büyük üzüntü yaşadı.

Yaralı 2 keçiyi yaşatmak için büyük çaba harcayan çoban, omzuna aldığı onlarca kilo ağırlığındaki hayvanları veterinere yetiştirmek için kilometrelerce taşıdı. Son nefeslerini verirken çıkardıkları inlemeler yürekleri sızlatan küçükbaş hayvanlar, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Keçileri telef edilen sürü sahibi Halil Kocabıyık, içinin yandığını ifade ederek, "Bunlar benin dağda baktığım keçilerim. Hepsini katletmişler. Şu an 10 tane ölü keçim var. Yaralıların sayısını da bilmiyorum. Keçilerimi topluyorum. Özellikle av tüfeğiyle gelip, tek tek avlamışlar. Yol boyu her yerde bir tane keçim yatıyor. Benim içim yandı. Ne istediniz hayvanlarımdan, hepsi de 2 aylık gebeydi. Ne istediniz gebe hayvanlardan. Benim içim yandı, Allah'ta onların içlerini yaksın. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

10 Keçisi Vurulan Çobanın Feryadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 10 Keçisi Vurulan Çobanın Feryadı - Son Dakika

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