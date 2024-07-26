10 kilogram uyuşturucu araçtaki özel bölmede bulundu
Zehir taciri kente uyuşturucuyu sokamadan yakalandı
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aracıyla kente uyuşturucu getireceği tespit edilen şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik analiz çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda M.A.isimli şahsın aracıyla kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti.
Özel bölmede bulundu
Malatya yolu uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramalarda yaptırılan özel bölme içerisinde 10 kilo 705 gram uyuşturucu madde bulundu. Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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