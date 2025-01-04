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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyonla ilgili MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" - ANKARA