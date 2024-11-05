10 Yaşındaki Çocuk İçin Adalet Arayışı - Son Dakika
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10 Yaşındaki Çocuk İçin Adalet Arayışı

Bursa'da 10 yaşındaki Yusuf'un ölümüne sebep olan sürücü, ilk duruşmada tahliye edildi.

05.11.2024 20:04
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10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü ilk mahkemede tahliye edildi

BURSA - Bursa'da kaykayı ile yolun karşısına geçmeye çalışırken servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi okula başlayacağı gün toprağa verilirken, tutuklanan servis şoförü görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

Kaza, 8 Eylül'de merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Yusuf Çakır arkadaşlarıyla oyun oynamak için evinden çıkarak parka gitti. Kaykay sürdüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Çakır'a Ö.S. idaresindeki 16 S 4070 plakalı servis aracı çarptı. Servis sürücüsü, aracın altında kalan Çakır'ın üzerinden geçip çevredekilerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, servis şoförü Ö.S. ve kazadan sonra olay yerine gittikleri belirlenen A.Ö. ve Y.E.'yi kısa sürede yakaladı. Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Okula başlayacağı gün toprağa verildi

Yusuf Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından evinin önüne getirildi. Aile gözyaşlarına boğulurken, Yusuf için helallik istendi. Şahin Yılmaz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yusuf'un cenazesi, Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay sonrası tutuklanan Ö.S. ile A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İlk mahkemesi görülen tutuklu 2 sanıktan Ö.S. (53), 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme, tutuklulukta geçen süre, delillerin toplanmış olması, kaçma olasılığının bulunmadığı sanığın tahliyesine hükmederken, kaza yerinde trafik bilirkişisi ile yaralanma yapılmasına karar verdi.

"Fren izi yok"

Duruşmada dinlenen ilkokul öğrencisi Yusuf Çakır'ın annesi Satı Çakır ise Ö.S.'nin varlığının doğru olmadığını belirterek, "Sanık yaşanan olaydan sonra inip bakmamıştır, hiçbir şekilde durmamıştır. Kaza yerinde fren izi yoktur. Sanıktan sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 10 Yaşındaki Çocuk İçin Adalet Arayışı - Son Dakika

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