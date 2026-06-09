10 Yıl Sonra Cinayet Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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10 Yıl Sonra Cinayet Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

09.06.2026 19:51
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Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ve şüpheli ifadeleri ortaya çıktı.

Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetine ilişkin polis ekiplerinin incelediği 4 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerinde, cinayet şüphelisinin keşif amaçlı Kanbur'un evinin etrafını gezdiği ve cinayetin ardından kaçtığı anlar ortaya çıktı.

Olay, 24 Mart 2016 tarihinde saat 20.00 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Narçiçeği sokakta meydana geldi. "Mezdeke" adlı dans grubunun üyesi olan 49 yaşındaki Aynur Kanbur, ikamet ettiği apartmanın giriş kapısı önünde şüpheli bir erkek tarafından silah ile birden fazla ateş edilerek öldürülmüştü. Olay yerinde bulunan boş kovanlar, aradan geçen süreye rağmen başka bir olay ya da silah ile eşleştirilemedi.

2017 yılında Aynur Kanbur'un ablasının verdiği dilekçe üzerine, Aynur Kanbur'un akrabaları olan Fazlı K. Serdar K. ve Yüksel K. hakkında ekipler tarafından inceleme başlatılmıştı. İnceleme yapılan şüphelilerin geçmişte Aynur Kanbur'u 'Bizim sülaleden dansöz çıkmaz' diyerek tehdit ettikleri iddiası üzerine HTS kayıtları geriye dönük şekilde incelenmişti.

Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulması sonrası Aynur Kanbur dosyası tekrardan ele alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma ile ilgili çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin şüpheliye ulaşmak için özel bir ekip kurduğu, ardından şüphelinin Mecidiyeköy'de bir güvenlik kamerasına takılan görüntüsüne ulaştığı öğrenildi. Şapkalı olduğu belirlenen saldırganın eşkalini belirleyen polis, onun nereden metrobüse bindiğini tespit etmek için aylarca çalışma yürüttü. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan 6 kişilik özel ekibin sadece bu işle görevlendirildiği, ekibin 4 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelediği öğrenildi.

Güvenlik kamerasında ağır çekim detayı

Olaya ilişkin önemli bir detay, güvenlik kamerası görüntülerinin ağır çekimde incelenmesiyle ortaya çıktı. Cinayet polisleri, şapka kullanan şüphelinin Avcılar Metrobüs İstasyonu'ndan Mecidiyeköy yönüne hareket ettiğini belirledi. Bunun üzerine polis, söz konusu duraktan metrobüse binen tüm erkek şahısları incelemeye aldı. 16-50 yaş grubundaki bin 700 kişi AKBİL kayıtlarından tek tek incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda öldürülen Aynur Kanbur'un akrabası olduğu belirlenen Bülent G.'ye ulaşıldı. Şüphelinin hareketlerinin katilin profiliyle uyuştuğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, cinayeti işlediği değerlendirilen Bülent G. ile olayı azmettirdikleri iddiasıyla Fazlı K. ve Serdar K. hakkında arama kararı çıkartıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

"Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı, dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim"

Gözaltına alınan şüphelilerden Bülent G.'nin emniyette verdiği ifadesinde ilk beyanında cinayeti işlediğini itiraf etti. Bülent G.'nin, avukat eşliğinde alınan ifadesinde de Aynur Kanbur'u öldürdüğünü söyleyerek, olayı tüm detaylarıyla anlattığı belirtildi. Şüphelinin, "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

"Daha sonra kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek çaldım. Kapıyı açar açmaz ona doğru ateş ettikten sonra oradan yaya olarak kaçtım"

Olay günü yanına silahını alarak Avcılar'dan metrobüse bindiğini anlatan Bülent G., "Onun evinin önüne kadar yürüdüm. Bir süre bekledim. Daha sonra kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek çaldım. Kapıyı açar açmaz ona doğru ateş ettikten sonra oradan yaya olarak kaçtım. Beşiktaş'a kadar yürüdüm. Orada silahı denize attıktan sonra tekrar evime döndüm" dediği öğrenildi.

Maktul Aynur Kanburcu ile akraba olduğunu ve cinayette kullandığı silahı denize attığını anlatan şüpheli Bülent G.'nin daha önce, 'yaralama' ve 'silah bulundurma' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin Mecidiyeköy'de metrobüsten indiği, ardından silahlı saldırıyı gerçekleştireceği Aynur Kanbur'un evine doğru yürüdüğü görüldü. Saldırının ardından olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelinin Beşiktaş'a giderken de güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa 10 Yıl Sonra Cinayet Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

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