Sosyal medya platformları aracılığıyla "evden para kazan" şeklinde sahte iş ilanlarıyla mağdurları yanıltarak haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen toplam 117 şüphelinin Ankara merkezli 20 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformları aracılığıyla "evden para kazan" şeklinde sahte iş ilanları ve değişik hileli faaliyetlerle mağdurları yanıltarak haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen toplam 117 şüphelinin Ankara merkezli 20 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › 117 Kişi Sahte İş İlanı İçin Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?