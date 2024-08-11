12 mil açıkta görülen amatör balıkçının cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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12 mil açıkta görülen amatör balıkçının cansız bedeni bulundu

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Hatay'da botuyla denize açılan ve en son 12 mil açıkta görülen amatör balıkçının cansız bedeni Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze morga kaldırıldı.

11.08.2024 13:41
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En son 12 mil açıkta görülen amatör balıkçının cansız bedeni bulundu

HATAY - Hatay'da botuyla denize açılan ve en son 12 mil açıkta görülen adamın cansız bedeni Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.

Geçtiğimiz gün Dörtyol ilçesi balıkçı barınağı mevkiinden sabah saat 05.30 sıralarında botuyla denize açılan Suat Dede, en son 12 mil açıkta görülmüş ve botu denizde boş bir vaziyette Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bulunmuştu. Sahil Güvenlik ekiplerinin drone ile havadan ve denizden yürüttükleri çalışmalar neticesinde cami imamı olduğu öğrenilen Dede'nin cansız bedeni İskenderun Körfezi'nde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından imamın cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 12 mil açıkta görülen amatör balıkçının cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 12 mil açıkta görülen amatör balıkçının cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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