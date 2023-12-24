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12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi

Türkiye 12 şehidine ağlarken, TRT Müzik'te canlı müzik yayınlarının devam etmesi büyük tepkilere neden oldu. Şehit haberlerinin ardından yayının devam etmesine öfkelenen kullanıcılar TRT yönetimini istifaya çağırdı.

24.12.2023 - 15:17,  Güncelleme: 15:25
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 12 askerimiz şehit oldu. Şehit haberlerinin ardından TRT Müzik'te canlı müzik yayınlarının devam etmesi sosyal medyada tepki çekti.

CANLI YAYINA DEVAM ETTİLER

Önceki gün 6 şehit haberinin son dakika olarak ekranlara düştükten sonra TRT'de müzik eğlence programı "Sen Türkülerini Söyle" yayınına devam etti. Yine dün 6 şehit verdiğimiz anda yine TRT'de "Gönülden Gönüle" isimli canlı müzik programı vardı. Program sunucusu Metin Şentürk'in bir izleyiciyle geçen diyaloğu ise adete çileden çıkardı.

12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi

TRT YÖNETİMİNİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

12 askerimizin şehadeti yüreklere kor olup düşerken sosyal medya kullanıcıları TRT Müzik'in acı haberlere rağmen yayınlara devam etmesine sinirlendi. Birçok kişi TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'yı istifaya çağırırken konuya ilişkin Sobacı'dan şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi

PAYLAŞIMI KİMSEYİ TATMİN ETMEDİ

Şehit haberini iki kelimeyle geçiştiren Metin Şentürk ise daha sonra sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Şentürk'ün paylaşımının altı eleştiri yorumlarıyla doldu taştı; İşte TRT'ye ve Metin Şentürk'e gelen tepkiler;

12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT\'ye tepkiler çığ gibi
YORUMLAR (1)
  • MUŞİ DAYI: Amaç burada bağcıyı dövmek,aynı tepki Ajda Pekkan a verildi mi o da konserdeydi. Yanıtla 0 1

Sen Türkülerini Söyle, Metin Şentürk, Trt, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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