12 Yaşındaki Çocuk, Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

12 Yaşındaki Çocuk, Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti

12 Yaşındaki Çocuk, Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti

Lüleburgaz'da ATM'de bulunan 1000 lirayı polise teslim eden 12 yaşındaki Canpolat Çıbuk takdir topladı.

08.11.2024 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ATM'de bulduğu parayı polise teslim eden 12 yaşındaki öğrenci büyük takdir topladı.

Lüleburgaz ilçesinde bir bankanın ATM'sinde bin lira bulan Canpolat Çıbuk (12), 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine konuyu değerlendiren polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleriyle birlikte polis merkezine geçen Çıbuk, sahibinin bulunması için bulduğu parayı teslim etti.

Polis merkezindeki görevliler, parayı teslim eden Canpolat Çıbuk'a duyarlılığından dolayı teşekkürlerini iletti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Lüleburgaz, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Çocuk, ATM, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 12 Yaşındaki Çocuk, Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
17:36 20 Yıl Sonra Kayıp Kız Kardeşler Bulundu 20 Yıl Sonra Kayıp Kız Kardeşler Bulundu
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:47 Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu’da kar yağışı görülebilecek Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek
08:42 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
08:16 Meksika’da terk edilmiş kamyonette 11 ceset bulundu Meksika'da terk edilmiş kamyonette 11 ceset bulundu
07:24 İsrail taraftar grubu Hollanda’da saldırıya uğradı: 10 yaralı var İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var
07:01 İstanbullulara barajlardan kötü haber İstanbullulara barajlardan kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 21:18:15. #1.12#
SON DAKİKA: 12 Yaşındaki Çocuk, Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.