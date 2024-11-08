12 Yaşındaki Çocuk, Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ATM'de bulduğu parayı polise teslim eden 12 yaşındaki öğrenci büyük takdir topladı.

Lüleburgaz ilçesinde bir bankanın ATM'sinde bin lira bulan Canpolat Çıbuk (12), 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine konuyu değerlendiren polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleriyle birlikte polis merkezine geçen Çıbuk, sahibinin bulunması için bulduğu parayı teslim etti.

Polis merkezindeki görevliler, parayı teslim eden Canpolat Çıbuk'a duyarlılığından dolayı teşekkürlerini iletti. - KIRKLARELİ