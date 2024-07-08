13 ilde düzenlenen 'Sibergöz-50' operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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13 ilde düzenlenen 'Sibergöz-50' operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-50' operasyonlarında hesaplarında 364 milyon lira işlem hacmi bulunan 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Cinsel Taciz ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik olarak jandarma tarafından düzenlendi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

08.07.2024 08:21
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13 ilde düzenlenen "Sibergöz-50" operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Cinsel Taciz ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-50" operasyonlarında hesaplarında 364 milyon lira işlem hacmi bulunan 24 şüpheli yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Cinsel Taciz ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-50" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, hesaplarından 364 milyon lira işlem hacmi bulunan 24 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" vurgusunu yaptı.

Operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, Elazığ, Niğde ve Edirne merkezli Adana, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Amasya, Ankara, İzmir, Kastamonu ve Muğla olmak üzere 13 ilde düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartının ele geçirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarmaları tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 13 ilde düzenlenen 'Sibergöz-50' operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 13 ilde düzenlenen 'Sibergöz-50' operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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