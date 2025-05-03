13 Yıl Aranan Hükümlü İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
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13 Yıl Aranan Hükümlü İzmir'de Yakalandı

Yağma suçundan 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan M.Ö. polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

03.05.2025 20:08
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İzmir'de 13 yılla aranan hükümlü yakalandı

İZMİR - İzmir'de yağma suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalımalar kapsamında M.Ö. isimli şahıs durduruldu. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda "Birden fazla kişiyle gece vakti birlikte yağma" suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Polis, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 13 Yıl Aranan Hükümlü İzmir'de Yakalandı - Son Dakika

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