14 ilde üreme hücresi satışına baskın düzenlendi, 36 şüpheli yakalandı

Yurt dışında para karşılığı üreme hücresi satışı yapıldığı ve bu faaliyetlerin organize şekilde yürütüldüğü belirlenen organize suç senesine yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 36 kişi yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı üreme hücresi satışı yapıldığını ve bu faaliyetlerin organizasyon dahilinde yürütüldüğünü belirledi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, kadın şahısların yurt dışında para karşılığı üreme hücresi satışı yaptığı, bu işlemlerin seyahat ve organizasyon süreçlerinde rol alan kişiler tarafından koordine edildiği yönünde bulgular elde edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) temin edilen kayıtların incelenmesi sonucunda, üreme hücresi bağışlayan şahıslara yapılan ödemeler, bu şahısların seyahatleri için alınan uçak biletlerine ilişkin işlemler ve şüphelilerin kendi aralarındaki para transferleri tespit edildi.

İncelemelerin devamında, 41 donör tarafından toplam 811 kez üreme hücresi satışı gerçekleştirildiği ve üreme hücrelerinin tanesinin 60-80 avro para karşılığında satıldığı belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Düzenlenen baskınlarda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şebeke ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.