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14 metrelik midye teknesi soluğan dalga sebebiyle yan yatarak battı - Son Dakika
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14 metrelik midye teknesi soluğan dalga sebebiyle yan yatarak battı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'den Sakarya Nehri'ne girmek isteyen 14 metrelik midye teknesi, soluğan dalga sebebiyle yan yatarak battı. Tekne içinde bulunan kaptan ve 4 mürettebatı yardım çığlıkları sayesinde diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Olayın sebebi olarak yarım bırakılan mendirek gösterildi ve bölgedeki tehlikelerin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

14 metrelik midye teknesi soluğan dalga sebebiyle yan yatarak battı
17.01.2024 - 20:14,
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14 metrelik midye teknesi soluğan dalga sebebiyle yan yatarak battı

Kaptan ve 4 mürettebatı yardım çığlıkları sayesinde kurtuldu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'den Sakarya Nehri'ne girmek isteyen 14 metrelik midye teknesi, soluğan dalga sebebiyle yan yatarak battı. Tekne içinde bulunan kaptan ve 4 mürettebatı yardım çığlıkları sayesinde diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, Sakarya Nehri'ne giriş yapmak isteyen 14 metrelik midye teknesi, soluğan dalga sebebiyle yan yatarak battı. Tekne içinde bulunan kaptan Sultan Murat Özden ve 4 mürettebat yardım çığlıkları atarak diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, tedbir gayesiyle denizde bulunan teknelerin nehre girişini engelledi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

"Burası bu şekilde kaldığı sürece kayık batması ve canlar buradan gidecek"

Yaşanan kazanın yarım bırakılan mendirekle alakalı olduğunu belirten Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, "Boğazdan içeri girmekte olan midye teknemiz, sığ sulara oturarak şiddetli olmayan dalgalar sebebiyle ters dönerek battı. İçinde bulunan 5 kişi sağ olarak ve yara almadan kurtarıldı. Tekneyi bulunduğu yerden kurtarmak lazım bunun için çalışmalar devam ediyor. Bunun sebebi ise yarım bırakılan mendirektir. Burası bu şekilde kaldığı sürece kayık batması ve canlar buradan gidecek. Bu hususa hakkında yetkililere yalvarır duruma geldik. Bu mendireğin bir an önce tamamlanması gerekiyor bunların yapılmaması için bir sebep göremiyoruz. Bu kadarcık bir dalgada bu tekne battıysa birazda şiddetli dalgalarda bizim denize dahi çıkmamış söz konusu bile değil" dedi.

"Her türlü tehlike burada balıkçılarımızı bekliyor"

Bölgede sürekli kazaların olduğunu aktaran Yeni Mahalle Muhtarı Ali Beyaz, "Her zaman yaşanan olayı bugün bir kez daha yaşadık. Boğazımızda batan tekneden 5 kişi sağ olarak kurtarıldı. Mendireğin yapılmamasından kaynaklı bir durumu yaşıyoruz burada. Deniz şehitlerimizi verdiğimiz bu yerde mendireğimizin ve balıkçı barınağımızın yapılmaması için hiçbir sebep yok. Şükürler olsun ki can kaybımız yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Her türlü tehlike burada balıkçılarımızı bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sultan Murat, Karadeniz, Sakarya, Balıkçılık, Denizcilik, Kurtarma, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14 metrelik midye teknesi soluğan dalga sebebiyle yan yatarak battı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 metrelik midye teknesi soluğan dalga sebebiyle yan yatarak battı - Son Dakika
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