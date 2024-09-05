14 Yaşındaki Cirit Sporcusu Yağmur Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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14 Yaşındaki Cirit Sporcusu Yağmur Kazada Hayatını Kaybetti

Adana'da geçirdiği trafik kazasında 14 yaşındaki cirit sporcusu Yağmur Dedecan hayatını kaybetti. Kazada babası Ahmet Dedecan ve ablası Hazal Dedecan ağır yaralandı. Ailesiyle birlikte Malatya'dan Mersin'e dönerken meydana gelen kazada anne Taybet Dedecan, gözyaşları içinde 'Kızımın hayalleri yarım kaldı' dedi. Yağmur'un cenazesi Mersin'e defnedilmek üzere yola çıktı.

05.09.2024 17:35
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14 yaşındaki cirit sporcusu Yağmur trafik kazasında öldü

Adana'da otomobilin refüje çıkması sonucu cirit sporcusu Yağmur ölürken babası ve ablası ağır yaralandı

Yağmur'un acılı annesi: "Kızımın hayalleri yarım kaldı"

Yağmur'un cenazesini almaya gelen acılı aile gözyaşlarına boğuldu

ADANA - Malatya'dan babası ve ablasıyla Mersin'e dönen 14 yaşındaki cirit sporcusu Yağmur Dedecan, Adana'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada Yağmur'un babası ve ablası ağır yaralandı.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Mersin'de yaşayan baba Ahmet Dedecan (45), kızları Yağmur ve Hazal Dedecan ile birlikte üniversite işlemleri için Malatya'ya gitti. İnönü Üniversitesi'nde matematik bölümü okuyan Hazal Dedecan'ın Mersin'e yatay geçiş işlemlerini halleden Dedecan ailesi ardından tekrar Mersin'e doğru yola çıktı. Baba Dedecan, sabah saatlerinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil otoyolda refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ahmet Dedecan ile kızı Hazal Dedecan'ı hastaneye kaldırdı.

Mersin'de Kır Çiçekleri Kız Sporcu Yetiştirme Projesi'nde yer alan ve cirit atma branşında yerel ve ulusal çapta başarıları olan sporcu Yağmur Dedecan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Yağmur'un cenazesi defnedilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine yola çıktı. Acılı anne Taybet Dedecan, adli tıp kurumundan kızının cenazesini alırken gözyaşlarına boğuldu.

"Hayalleri yarım kaldı"

Kazanın nasıl olduğu hakkında pek bilgisi olmadığını kaydeden anne Taybet Dedecan, "Otobanda refüje çıkmışlar, araçta eşim ve çocuklarım vardı. Kızım spor lisesini kazandı oraya gidecekti. Hayalleri yarım kaldı. Allah'ım onu yanına aldı nur içinde yatsın. Eşim ve kızımın tedavisi devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 14 Yaşındaki Cirit Sporcusu Yağmur Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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