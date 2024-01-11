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14 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatmıştı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika
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14 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatmıştı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde iş yerine yapılan silahlı saldırı esnasında 14 yaşındaki çocuk koltuğun arkasına saklanarak kurtulmuştu, olayın şüphelisi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay, geçtiğimiz günlerde Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Volkan Kömür'e ait emlakçı dükkanında meydana gelmişti.

14 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatmıştı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11.01.2024 - 20:16,  Güncelleme: 20:19
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14 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatmıştı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde iş yerine yapılan silahlı saldırı esnasında 14 yaşındaki çocuk koltuğun arkasına saklanarak kurtulmuştu, olayın şüphelisi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Volkan Kömür'e ait emlakçı dükkanında meydana gelmişti. Aracıyla emlak dükkanının önüne gelen Y.İ. isimli şahıs, iş yerine silahla ateş etmiş ve Kömür'ün 14 yaşındaki oğlu, saldırıyı koltuğun arkasına yatarak yara almadan atlatmıştı. Dehşet anlarıysa güvenlik kamerasına yansımıştı. Olayın şüphelisi Y.İ. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli şahsın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Atatürk Caddesi, Hatay, Erzin, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatmıştı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika


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