14 Yaşındaki Hırsız Motosiklet Çaldı - Son Dakika
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14 Yaşındaki Hırsız Motosiklet Çaldı

14 Yaşındaki Hırsız Motosiklet Çaldı
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Hatay'da 14 yaşındaki çocuk, depremzede birinin motosikletini çaldı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da park halindeki motosikleti pusuya yatarak çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan 14 yaşındaki çocuk hırsız polis ekiplerince yakalandı. Çalınan motosikletin şasi numarasının silindiğinin fark edilmesi üzerine araç otoparka çekildi.

Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir kafenin önünde meydana gelen olayda, depremde ailesini ve kolunu kaybeden Salih Ersöz'e ait motosiklet 2 çocuk tarafından çalınmıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, motosikleti çalan çocuğun profesyenelliği pes dedirtmişti. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen tahkikat kapsamında; motosiklet hırsızlığını 2012 doğumlu İ.K. isimli çocuğun gerçekleştirdiği tespit edildi ve çocuk aynı gün yakalandı. Ele geçirilen motosiklet üzerinde yapılan incelemede şasi ve motor numaralarının da silindiğinin fark edilmesi üzerine motosiklet yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Çocuk, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 14 Yaşındaki Hırsız Motosiklet Çaldı - Son Dakika

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