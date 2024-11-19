14 Yaşındaki Salim, 500 TL İçin Öldürüldü - Son Dakika
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14 Yaşındaki Salim, 500 TL İçin Öldürüldü

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Küçükçekmece'de, alacak nedeniyle çıkan kavgada 14 yaşındaki Salim Attal hayatını kaybetti.

19.11.2024 15:04
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14 yaşındaki gencin 500 TL için öldürüldüğü oraya çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de öldürülen 14 yaşındaki Salim Attal cinayetinin detaylara ortaya çıktı.

Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta dün yabancı uyruklu 14 yaşındaki Salim Attal ve 17 yaşındaki Samet K. silahlı kavgada vurularak yaralanmış. Salim Attal olayda hayatını kaybetmiş, Samet K. ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 14 yaşındaki gencin cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

500 TL için öldürülmüş

Salim Attal'ın Ali isimli arkadaşının 500 TL alacağı için abisi Ahmet ve arkadaşı Samet K. beraber olayın yaşandığı yere gittiler. Ali Çolak alacağı olan 500 TL'sini saldırgandan istedi. Saldırgan para istenince kavga çıkartıp Ahmet Attal'a tokat attı. Daha sonra Salim Attal abimi nasıl vurursun diye saldırgana vurdu. Öfkelenen saldırgan silahını çekip Samet K. ve Salim'i vurup olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Olay anını anlatan Hüseyin Gürbüz, "Alacak verecek meselesi yüzünden olduğunu söylüyorlar. Önceden para için kavga etmişler. Hala daha kanlar yerde duruyordu. Bizim çocuklar burada oynuyordu. Çocuklara da gelebilirdi" dedi.

NOT: Fotoğraflar (Galataport'ta fotoğraf çekilen çocuk ağabeyi, diğer fotoğraftaki Samet, en sondaki siyah tişörtlü ölen Salim)

14 Yaşındaki Salim, 500 TL İçin Öldürüldü
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14 Yaşındaki Salim, 500 TL İçin Öldürüldü - Son Dakika

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