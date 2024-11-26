15 PKK/KCK Üyesi Gözaltında - Son Dakika
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15 PKK/KCK Üyesi Gözaltında

Ankara'da KCK/TM yapılanmasına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

26.11.2024 08:22
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK silahlı terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/ Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanması içerisinde bulundukları ve örgüt tarafından kadro eğitimi ile örgüte bağlı –sözde- komitelerde (sosyal alan, sözcülük, ideolojik alan, kültür-sanat alanı) örgütsel görev aldıklarına dair tanık ve etkin pişmanlık beyanları, HTS analiz raporları doğrultusunda tespitlerde bulunulan 15 kişinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 PKK/KCK Üyesi Gözaltında - Son Dakika

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