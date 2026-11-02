15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza: Köprüde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde 2 araç kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Anadolu Yakası istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.50 sıralarında İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde 2 araç kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi.