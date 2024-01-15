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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atan sürücü yakalandı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atan sürücü yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği tehlikeye sokacak şekilde makas atan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye toplamda 7 bin 819 TL para cezası kesildi. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde makas atan sürücü yakalandı
15.01.2024 - 12:44,  Güncelleme: 13:00
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği tehlikeye sokacak şekilde makas atarak ilerleyen sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye toplamda 7 bin 819 TL para cezası kesildi.

8 Ocak'ta akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen olayda, köprüde bir araç sürücüsü trafikte makas atarak ilerlemişti. Sürücünün adeta kazaya davetiye çıkardığı anlar, başka bir aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenmişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde aracıyla makas atarak ve trafiği tehlikeye düşüren 34 EKH 054 plakalı aracın sürücüsünün kimliği belirlendi. Araç sürücüsü O.B. polis ekiplerince yakalandı. Sürücü O.B.'ye önlerinde giden araçları güvenli mesafeden izlememekten 690 TL, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmaktan 690 TL, makas atmaktan 6 bin 439 TL olmak üzere toplamda 7 bin 819 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alındıktan sonra Beşiktaş Arnavutköy Polis Merkezine götürülen O.B. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlemler başlatıldığı da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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