15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa yönünde seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı.

29.12.2024 01:55
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa yönünde seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyerek bütün otomobili saran yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın 00.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru seyir halinde olan 34 GRU 338 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın söndürülürken köprünün Anadolu-Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen aracın yoldan kaldırılmasıyla köprüde Anadolu-Avrupa yönünde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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