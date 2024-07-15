15 Temmuz Şehitleri için Ulucamii'de Kuran-ı Kerim tilaveti okundu - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitleri için Ulucamii'de Kuran-ı Kerim tilaveti okundu

15 Temmuz Şehitleri için Ulucamii\'de Kuran-ı Kerim tilaveti okundu

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ulucami'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programa Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Erdal Kıreker ve birçok vatandaş katıldı. Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından tüm şehitler için dua etti.

15.07.2024 23:21
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15 Temmuz Şehitleri için Ulucamii'de Kuran-ı Kerim tilaveti okundu

BURSA - Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Ulucami'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Bursa Ulucami'de icra edilen Kur'an tilavetinden sonra Mevlid-i Şerif okundu. Programa Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Erdal Kıreker, asker ve polis personelleri ile beraber çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, tüm şehitler için dua etti.

Kaynak: İHA

Sabit Akın Zaimoğlu, Selim Karabayır, Mahmut Demirtaş, Demokrasi, 15 Temmuz, Jandarma, Bursa, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Şehitleri için Ulucamii'de Kuran-ı Kerim tilaveti okundu - Son Dakika


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