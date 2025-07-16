15 Temmuz şehitleri, Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıklarında anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehitleri, Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıklarında anıldı

16.07.2025 01:23
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15 Temmuz Milli Birlik Demokrasi Günü'nün 9. yıl dönümünde, Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlığında, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 51 polis için anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Milli Birlik Demokrasi Günü'nün 9. yıl dönümünde, Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlığında, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 51 polis için anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz 2016 gecesi meydana gelen hain darbe girişiminde, FETÖ mensubu darbecilerin bombaladığı Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlığında şehit olan 51 polis için anma töreni düzenlendi. Törende, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet Havacılık Daire Başkanlığında şehit olan polislerin fotoğraflarının yer aldığı yere çiçek bıraktı. Anı defterini imzalayan Demirtaş ve beraberindeki heyet ile şehit aileleri daha sonra ilk bombanın atıldığı anıta geçti. Demirtaş ve şehit aileleri, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından buraya da çiçek bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Demirtaş ve beraberindekiler Özel Harekat Başkanlığına geçti.

Özel Harekat Başkanlığındaki tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Özel Harekat yeminin okunmasının ardından şehit olan 51 polisin isimlerinin okunarak yoklama alınmasının ardından burada da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Tören, camilerde okunan selanın ardından tamamlandı.

"Aziz milletimiz, tarihin tanık olduğu eşi benzeri olmayan büyük bir destan yazmıştır"

Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, tarihin tanık olduğu eşi benzeri olmayan büyük bir destan yazmıştır. O büyük destanın en önemli sayfalarının yazıldığı noktaların başında şu an içerisinde bulunduğumuz yerleşkede yer alan başkanlıklarımız gelmektedir. O gece yazılan destanın başkahramanları ise vazifelerinin başında şehadet şerbeti içen evlatlarımız ve kahraman gazilerimizdir. Kahramanlarımız, o gece bizlere, her hal ve şartta kutsal bildiğimiz değerler uğruna, gözümüzü kırpmadan canımızı feda etmeyi miras bırakmıştır" dedi.

"Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla görevimizin başındayız"

Türk milletinin huzuru için daima çalışacaklarına değinen Demirtaş, "Aziz şehitlerimizin kıymetli yakınları, Kahraman gazilerimiz, sizler, bu aziz vatan için canlarını feda edenlerin bizlere emanetlerisiniz. Sizler, istiklal ve istikbalimize kastedenlere karşı duranlarsınız. Aziz milletimiz ve baki devletimiz, sizlerin hizmetindedir. Sizlerin sıkıntısı bizim sıkıntımız, sizlerin huzuru ve mutluluğu bizlerin esenliğidir. Altını bir kez daha çizmek isterim ki Türk Polis Teşkilatı olarak bizler, 15 Temmuz'da nasıl milletimizin yanındaysak; bugün de aynı inanç ve kararlılıkla görevimizin başındayız. Bu meyanda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımızın öncülüğünde; milletimizin huzuru ve demokrasimizin bekası için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Törende, İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu ve Emniyet Genel Müdürü Demirtaş'ın yanı sıra çok sayıda emniyet müdürü, Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanı personeli ile şehit aileleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz şehitleri, Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıklarında anıldı - Son Dakika

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