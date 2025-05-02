15 yaşındaki Matia Ahmet Minguzzi cinayetinde iki gözaltı kararı - Son Dakika
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15 yaşındaki Matia Ahmet Minguzzi cinayetinde iki gözaltı kararı

15 yaşındaki Matia Ahmet Minguzzi cinayetinde iki gözaltı kararı

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olayda 2 yeni gözaltı kararı verildi.

02.05.2025 17:51
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili süren davada 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Kadıköy'de İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İKİ KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında iki kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılık tarafından emniyete gönderilen talimatta, şüphelilerin açık adres ve kimlik tespitinin yapılması ve delillerin toplanarak yakalanmaları için gerekli çalışmaların yapılması istendi.

GÖRÜNTÜLERDE İKİ KİŞİ DAHA YER ALIYOR

Cinayet anlarına ilişkin görüntülerin bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte 2 kişinin daha olduğu ifadeleri yer almıştı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı belirtiliyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredekilerin müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu anlatılıyor.

İddianamede, tutuklanan sanıklar U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydediliyor. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 yaşındaki Matia Ahmet Minguzzi cinayetinde iki gözaltı kararı - Son Dakika

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