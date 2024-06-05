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16 yaşındaki çocuk evdeki silahla oynarken kendini vurdu

KONYA - Konya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi çocuk babasına ait tabanca ile oynadığı sırada kendisini vurdu.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Okul Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 katlı apartmanın 3. katında bulunan evlerinde babasına ait bulundurma ruhsatlı tabancayla oynayan 16 yaşındaki lise öğremcisi O.K.E., kazara kendini çenesinden vurdu. Evde bulunan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 16 yaşındaki çocuk ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Buradan tedavi altına alınan O.K.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.