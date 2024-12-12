18 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası olan firari şüpheli H.A.Ö.'yü, Şehitler Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüpheli H.A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA