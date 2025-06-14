17 Yaşındaki Çocuk Babasını Bıçakla Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

17 Yaşındaki Çocuk Babasını Bıçakla Öldürdü

17 Yaşındaki Çocuk Babasını Bıçakla Öldürdü
14.06.2025 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk'ta tartıştığı babasını bıçakla öldüren 17 yaşındaki Y.D. gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde tartıştığı babasını, bıçakla boğazı keserek öldüren 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Çubuk ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, evde alkol alan Nihat D. (55) ve oğlu Y.D. (17) arasında, Nihat D.'nin oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kavga çıktı. Y.D., bıçakla babasının boğazını kesti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nihat D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, oğlu Y.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nihat D.'nin cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, ankara, Çocuk, Çubuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 Yaşındaki Çocuk Babasını Bıçakla Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
Fernando Muslera’nın yeni takımı belli oldu Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’da Sacha Boey’dan müjde var Transferde olumlu gelişme Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme
Tel Aviv’de İran’ın vurduğu binada yangın çıktı Tel Aviv'de İran'ın vurduğu binada yangın çıktı
Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı
İran’dan nokta atışı Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
Gazze için yürüyenlere Mısır’da müdahale HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı
Alisson Becker’den Galatasaray’a cevap Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
İran saldırıya geçti Tel Aviv’den canlı yayın İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı

21:06
İsrail’den Tahran’a saldırı İran ordusu çok sayıda savaş uçağını düşürdü
İsrail'den Tahran'a saldırı! İran ordusu çok sayıda savaş uçağını düşürdü
20:27
Beştepe’de güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı
Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı
19:28
İran’da meydanlara dökülen binlerce kişi “intikam, intikam“ sloganları attı
İran'da meydanlara dökülen binlerce kişi "intikam, intikam" sloganları attı
19:26
İsrail, İran’a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
İsrail, İran'a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
19:06
İsrail’in Lübnan’a İHA Saldırısı: 7 Yaralı
İsrail'in Lübnan'a İHA Saldırısı: 7 Yaralı
08:53
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
02:48
İran’ın vurduğu Tel Aviv’deki yıkım kameralara yansıdı
İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
02:34
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı
Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
02:20
İsrail, İsfahan’daki nükleer enerji santraline saldırdı
İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
01:54
İranlı General Vahidi: İsrail’e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
01:35
İran’dan 2. saldırı Fırlatılan füze Tel Aviv’e böyle düştü
İran'dan 2. saldırı! Fırlatılan füze Tel Aviv'e böyle düştü
00:42
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
23:45
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
23:34
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 22:00:27. #7.12#
SON DAKİKA: 17 Yaşındaki Çocuk Babasını Bıçakla Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.