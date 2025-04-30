17 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Eskişehir\'de Yakalandı

Eskişehir'de 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Odunpazarı ilçesindeki çalışmalar sonucu, Hırsızlık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından 17 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR