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18 yıldır cinayetten aranan şahıs Ankara'da yakalandı

ANKARA - Siirt'in Şirvan ilçesinde yaşanan cinayet olayında 18 yıldır aranan şüpheli, Ankara'da yakalanarak tutuklandı.

İlçenin Dişlinar Köyünde N.K. isimli şahsın öldürülmesi olayına karışarak olay yerinden firar eden ve hakkında Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nin tasarlayarak öldürme suçundan 18 yıldır aranma kaydı bulunan V.K, Ankara Keçiören ilçesinde yapılan 3 günlük fiziki takip sonucunda, Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlı, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.