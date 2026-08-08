19 yaşındaki genç Bandırma'da ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19 yaşındaki genç Bandırma'da ölü bulundu

19 yaşındaki genç Bandırma\'da ölü bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emirhan Görmecikli, kaybolduktan 24 saat sonra mera alanında ölü bulundu. İnfaz sebebi araştırılıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaklaşık 24 saattir kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Emirhan Görmecikli, Bereketli Mahallesi'ndeki mera alanında hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma'da ikamet eden Emirhan Görmecikli, dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Görmecikli, Bereketli Mahallesi'ndeki mera alanında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Öte yandan Görmecikli'nin olaydan önce Bandırma sanayi bölgesinden yaklaşık 8 metre uzunluğunda bir halat satın aldığı, halatı motosiklet çekeceğini belirterek aldığı öğrenildi. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatılırken, Görmecikli'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki genç Bandırma'da ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yeni Nesil Suç Örgütleri“ne 4 ilde eş zamanlı baskın 32 gözaltı "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı
’Yasak aşk’ iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı 'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı
Bir annenin en acı günü 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
Yurdum insanı şaşırtmıyor Sözünü tutup bedava dağıttı Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı

15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
14:05
Salah’a büyük ayıp Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
13:52
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
13:37
Bakan Şimşek’ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 15:50:53. #7.12#
SON DAKİKA: 19 yaşındaki genç Bandırma'da ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.