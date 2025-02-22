19 Yaşındaki Genç Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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19 Yaşındaki Genç Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

19 Yaşındaki Genç Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Maltepe'de husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan 19 yaşındaki Berke Yüce hastanede öldü.

22.02.2025 14:54
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İstanbul Maltepe'de 19 yaşındaki genç, sokakta karşılaştığı husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Berke Yüce (19), isimli genç sokak içerisinde yürüdüğü esnada husumetlisi ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, yanında taşıdığı silahı çıkartarak Berke Yüce'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 19 yaşındaki genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerine geldiği araçla kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı. Polis ekipleriyse kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Berke Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Hayatını kaybeden gencin cenazesi bugün Kartal Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Yüce'nin ailesi başta olmak üzere yakınları katılım sağladı. Yüce'nin cenazesine katılan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 19 Yaşındaki Genç Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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