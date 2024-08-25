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2 çocuk annesi öğretmen cinayete kurban gitti

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmenin bir yazlık dairede öldürüldüğü ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmenin bir yazlık dairede öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, İlçeye bağlı Ayaş Yemişkumu Mahallesi Sebaste Caddesi'ndeki bir yazlık site de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Devrim Emir'den 6 gündür ailesi haber alamadı. 6 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamayan Emir'in cenazesi bugün sitede babasının evinin karşısındaki yazlık daire bulundu. Eşyalı yazlık dairede gelen kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çağrılan çilingirle kapı açıldı. Kapı açıldığında kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. Durum jandarma ekiplerine bildirildi. Jandarma ekipleri çevrede tedbir alırken savcı ve olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede kadının 5-6 gün önce bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İnceleme sonrasında evden alınan öğretmenin naaşı cenaze aracıyla ön otopsi için ilçe devlet hastanesine götürüldü.

Cinayetle ilgili bekar olan Devrim Emir'in erkek arkadaşı M.O.'nun şüpheli konumunda arandığı öğrenildi. Kadının kayıp olduğu günler içerisinde şüpheli M.O.'nun kredi kartından bir kaç defa nakit para çektiği ve alış veriş yaptığı ortaya çıktı.

Olay yerine gelen ailenin avukatlarından Erol Bediz yaptığı açıklamada: " Kadın cinayetleri bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Bugünde bir kadın cinayeti işlendi. Şüpheliler araştırılıyor, soruşturma devam ediyor muhakkak yakalanacak. Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için yasalarda gerekli değişikliklerin yapılmasını diliyoruz" dedi.