2 hırsız Keçiören\'de motosiklet çaldı, Altındağ\'da yakalanıp tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir motosikleti çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince Altındağ'da yakalandı, ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir motosiklet, iki hırsız tarafından çalındı. Hırsızların Keçiören'de motosikleti çaldıktan sonra Altındağ ilçesine götürdüğü tespit edildi. A.D ve S.T isimli iki hırsız, polis ekiplerinden kaçarken Altındağ'da yakalanarak gözaltına alındı. İki hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların motosikleti çalma anının görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.