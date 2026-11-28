2 kilo skunk taşıyan otomobil Şanlıurfa'da durduruldu, sürücü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir otomobili durdurdu. Araçta 4 parça halinde 2 kilo skunk ele geçirilirken gözaltına alınan sürücü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 parça halinde 2 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 4 parça halinde 2 kilo skunk maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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