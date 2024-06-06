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20 yaşındaki gencin silahla yaralandığı anlar güvenlik kamerasında

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 20 yaşındaki Rıdvan K.'ın tabanca ile Berkay K. tarafından vurulma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Çıkan kavgada Rıdvan K. (20), sol göğüs üst kısmından bir el ateşli silahla vurularak yaralandı. İddialara göre boksör olduğu öğrenilen Rıdvan K., arkadaşlarıyla plaja gitti. Burada yaşanan tartışma sonrası Berkay K., ticari taksi ile olayın yaşandığı yere gitti. Taraflar yol üzerinde karşılaştı. Rıdvan K., olay yerine geldiği hafif ticari araçtan inip Berkay K.'nin içinde bulunduğu ticari taksiye yöneldi. Rıdvan K. taksinin içindeki Berkay K. tarafından açılan ateşle göğsünden ve elinden yaralandı.

Rıdvan K. olayda sonra sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda silahla yaralama olayını gerçekleştiren Berkay K. saklandığı adreste olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Silahla yaralama olayı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Rıdvan K.'nın hastanedeki tedavisi sürerken Berkay K.'nın da savcılıktaki sorgusu sürüyor.