200 Bin TL\'lik Ses Sistemi Hırsızı Yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir araçtan yaklaşık 200 bin TL değerindeki ses sistemini çalan hırsız, polis ekiplerinin çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Hırsızın arabaya yüklü miktarda maddi hasar verdiğini belirten araç sahibi Emre Başer, "Ses sistemimi çalan hırsız her şeyi önceden planlamış gibi. Alarmın devrede olmadığını, yağmurun yağacağını, bu nedenle parmak izi çıkmayacağını, gök gürültüsünden dolayı seslerin duyulmayacağını bilen birisi. Hırsızın yakın çevremden biri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Olay, 11 Nisan günü sabaha karşı saat 04.20 sıralarında Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi 4027 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Başer'e (27) ait 09 DHP 254 plakalı aracı gözüne kestiren A.Y. isimli şüpheli, önce aracın kaputunu zorlayarak açtı. Arabanın kablolarını keserek elektrik sistemini devre dışı bırakan şüpheli, daha sonra tornavida ile ön kapısını zorlayarak içeri girdi. Araç içerisindeki oto teyp ve ön kısımdaki ses sistemini sökerek çalan A.Y., kısa bir süre sonra tekrar olay yerine dönerek arka koltukta bulunan bas sistemi ile bagaj kısmındaki hoparlörü de alarak kayıplara karıştı. Sabah erken saatlerde aracının kapılarını açık gören ve ses sisteminin çalındığını fark eden Emre Başer, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

24 saat içinde kıskıvrak yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, detaylı bir çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve saha incelemeleri sonucunda şüphelinin A.Y. olduğu tespit edildi. Kaldığı adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla A.Y.'yi çalınan ses sistemiyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Komşumun çocuğu uyanmasın diye alarm sistemini kapattım"

O gün, arabasında korumalı alarm sistemi olmasına rağmen, yan komşusunun bebeği olduğundan dolayı uykusuz kalmaması için alarm sistemini ilk defa devreye almadığını belirten Emre Başer, "Büyük ihtimalle bu kişi beni takip eden biriydi. O gün beni takip ettiği için fırsat kollayıp geldi ve kabloları keserek elektrik sistemini devre dışı bıraktı. Hırsız, aracın kaput kısmından girerek tüm elektrik tesisatını kesiyor, sistemi iptal ediyor. Ardından sol kapının kilidini kırarak ve zarar vererek içeri giriyor. Alarm devre dışı olduğu için biz de sesi duyamıyoruz. İlk olarak, dört parçalı hoparlör grubunu çalıyor. Bu parça vidalı olduğu için normalde sökülmesi zordur. Hırsız, bu parçaları çalıp karşıdaki tarlaya taşıyor. Sonrasında tekrar geliyor, bagajı zorlayarak içeri girip hoparlörü de alıp götürüyor" ifadelerini kullandı.

200 bin TL değerinde

Aracını 165 bin TL'ye aldığını, yaklaşık 200 bin TL değerinde ses sistemini ise 9 ayda, parça parça bir araya getirdiğini ekleyen Başer sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Olayın farkına sabah vardım. Uyandığımda bagaj açık haldeydi ve araca hırsız girdiğini anladım. Hemen emniyeti aradım. Sağ olsunlar, olay yeri inceleme ekipleri gelip parmak izi çalışması yaptı. Ardından beni karakola götürüp ifademi aldılar. Daha sonra Bozyaka Şube Müdürlüğü'nden ekipler gelerek hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ilgili davrandılar ve 24 saat bile geçmeden şahsı yakalayıp cihazlarımı da buldular. Her ne kadar cihazlar bulunmuş olsa da aracımda kaporta hasarları ve elektriksel arızalar gibi birçok maddi masraf oluştu." - İZMİR