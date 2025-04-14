200 Bin TL'lik Ses Sistemi Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

200 Bin TL'lik Ses Sistemi Hırsızı Yakalandı

200 Bin TL\'lik Ses Sistemi Hırsızı Yakalandı

İzmir'de bir araçtan 200 bin TL değerindeki ses sistemini çalan hırsız, 24 saat içinde yakalandı.

14.04.2025 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde bir araçtan yaklaşık 200 bin TL değerindeki ses sistemini çalan hırsız, polis ekiplerinin çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Hırsızın arabaya yüklü miktarda maddi hasar verdiğini belirten araç sahibi Emre Başer, "Ses sistemimi çalan hırsız her şeyi önceden planlamış gibi. Alarmın devrede olmadığını, yağmurun yağacağını, bu nedenle parmak izi çıkmayacağını, gök gürültüsünden dolayı seslerin duyulmayacağını bilen birisi. Hırsızın yakın çevremden biri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Olay, 11 Nisan günü sabaha karşı saat 04.20 sıralarında Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi 4027 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Başer'e (27) ait 09 DHP 254 plakalı aracı gözüne kestiren A.Y. isimli şüpheli, önce aracın kaputunu zorlayarak açtı. Arabanın kablolarını keserek elektrik sistemini devre dışı bırakan şüpheli, daha sonra tornavida ile ön kapısını zorlayarak içeri girdi. Araç içerisindeki oto teyp ve ön kısımdaki ses sistemini sökerek çalan A.Y., kısa bir süre sonra tekrar olay yerine dönerek arka koltukta bulunan bas sistemi ile bagaj kısmındaki hoparlörü de alarak kayıplara karıştı. Sabah erken saatlerde aracının kapılarını açık gören ve ses sisteminin çalındığını fark eden Emre Başer, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

24 saat içinde kıskıvrak yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, detaylı bir çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve saha incelemeleri sonucunda şüphelinin A.Y. olduğu tespit edildi. Kaldığı adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla A.Y.'yi çalınan ses sistemiyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Komşumun çocuğu uyanmasın diye alarm sistemini kapattım"

O gün, arabasında korumalı alarm sistemi olmasına rağmen, yan komşusunun bebeği olduğundan dolayı uykusuz kalmaması için alarm sistemini ilk defa devreye almadığını belirten Emre Başer, "Büyük ihtimalle bu kişi beni takip eden biriydi. O gün beni takip ettiği için fırsat kollayıp geldi ve kabloları keserek elektrik sistemini devre dışı bıraktı. Hırsız, aracın kaput kısmından girerek tüm elektrik tesisatını kesiyor, sistemi iptal ediyor. Ardından sol kapının kilidini kırarak ve zarar vererek içeri giriyor. Alarm devre dışı olduğu için biz de sesi duyamıyoruz. İlk olarak, dört parçalı hoparlör grubunu çalıyor. Bu parça vidalı olduğu için normalde sökülmesi zordur. Hırsız, bu parçaları çalıp karşıdaki tarlaya taşıyor. Sonrasında tekrar geliyor, bagajı zorlayarak içeri girip hoparlörü de alıp götürüyor" ifadelerini kullandı.

200 bin TL değerinde

Aracını 165 bin TL'ye aldığını, yaklaşık 200 bin TL değerinde ses sistemini ise 9 ayda, parça parça bir araya getirdiğini ekleyen Başer sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Olayın farkına sabah vardım. Uyandığımda bagaj açık haldeydi ve araca hırsız girdiğini anladım. Hemen emniyeti aradım. Sağ olsunlar, olay yeri inceleme ekipleri gelip parmak izi çalışması yaptı. Ardından beni karakola götürüp ifademi aldılar. Daha sonra Bozyaka Şube Müdürlüğü'nden ekipler gelerek hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ilgili davrandılar ve 24 saat bile geçmeden şahsı yakalayıp cihazlarımı da buldular. Her ne kadar cihazlar bulunmuş olsa da aracımda kaporta hasarları ve elektriksel arızalar gibi birçok maddi masraf oluştu." - İZMİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Bornova, 3-sayfa, Güncel, izmir, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 200 Bin TL'lik Ses Sistemi Hırsızı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kafana sıkarlar“ tehdidi savuran trafik magandalarına 12 bin 246 TL ceza "Kafana sıkarlar" tehdidi savuran trafik magandalarına 12 bin 246 TL ceza
Hakim “sakın kilo almayın“ dedi Mont hangi sanığa uyarsa hapse girecek Hakim "sakın kilo almayın" dedi! Mont hangi sanığa uyarsa hapse girecek
Bakan Fidan’dan “Trump Türkiye’yi ziyaret edecek mi“ sorusuna yanıt Bakan Fidan'dan "Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi?" sorusuna yanıt
Tarih netleşti Deniz Kuvvetleri’nde “Karadeniz’in güvenliği“ konulu toplantı Tarih netleşti! Deniz Kuvvetleri'nde "Karadeniz'in güvenliği" konulu toplantı
İmamoğlu’ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki
Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
Peker Açıkalın’ın son halini görenler tanıyamadı, saçlarını kazıtıp bıyık bıraktı Peker Açıkalın'ın son halini görenler tanıyamadı, saçlarını kazıtıp bıyık bıraktı
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Üniversiteyi yasa boğan kaza Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı Üniversiteyi yasa boğan kaza! Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı
Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı
Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı

09:59 Özel, İmamoğlu’nun önünü mü kesiyor Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
09:57 Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı
09:31 Deprem haritası güncellendi İşte en güvenli 23 il Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il
09:19 İstanbul Valiliği’nden öğretmen atamalarına ilişkin açıklama İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
06:17 Trump’tan Sumi kentine yönelik saldırıya tek cümlelik yorum Trump'tan Sumi kentine yönelik saldırıya tek cümlelik yorum
16:55 Tarihi geri dönüş başladı Bursaspor, şampiyon oldu Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu
16:37 Veda mı etti Galatasaray’dan Osimhen’in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi Veda mı etti? Galatasaray'dan Osimhen'in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi
16:37 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
16:09 Okan Buruk’un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray’a geri dönüyor Okan Buruk'un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray'a geri dönüyor
15:51 Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı
15:50 Yeni sezonda Fenerbahçe’de olmayacaklar Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti Yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacaklar! Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti
15:35 Van’daki depremlerin ardından Ahmet Ercan’dan kritik açıklama Van'daki depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan kritik açıklama
15:27 Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi
15:25 Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı
15:20 Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 10:29:04. #7.11#
SON DAKİKA: 200 Bin TL'lik Ses Sistemi Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement