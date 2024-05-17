2023 yılında Doğu Karadeniz'de 136 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti - Son Dakika
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2023 yılında Doğu Karadeniz'de 136 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

2023 yılında Doğu Karadeniz\'de 136 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan rapora göre, 2023 yılında Doğu Karadeniz bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında toplamda 136 kişi hayatını kaybetti. Trabzon'da 46, Rize'de 20, Artvin'de 12, Giresun'da ise 36 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Kazalar sonucunda toplamda 350 bin 855 kişi yaralandı.

17.05.2024 10:46
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2023 yılında Doğu Karadeniz bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 136 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılında yurt genelinde meydana gelen trafik kazaları sayısını yayınladı. Rapora göre, Türkiye'de toplamda 1 milyon 314 bin 136 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 984'ü kaza yerinde, 3 bin 564'ü ise kaza sonrası olmak üzere toplamda 6 bin 548 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen kazalarda 350 bin 855 kişi ise yaralandı.

Trabzon'da bin 863 kazada 46 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'da ise 2023 yılı içerisinde toplam 9 bin 570 trafik kazası meydana geldi. TÜİK'in verilerine göre bu kazaların bin 863'ü yaralanma veya ölümle sonuçlandı. Ölümle sonuçlanan kazalarda 46 kişi hayatını kaybederken bunlardan 28'i olay yerinde 18'i ise kazanın ardından hayatını kaybetti. Meydana gelen kazalardan 2 bin 907 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

Rize'de 20 kişi kazalarda hayatını kaybetti

Rize'de ise 2023 yılında 3 bin 780 kaza meydana geldi. Bu kazaların 937'i yalanmalı veya ölümlü kaza olarak kayıtlara geçerken meydana gelen kazalarda 15 kişi olay yerinde, 5 kişi ise kaza sonrası olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen kazalarda toplamda bin 363 kişi ise yaralandı.

Artvin'de kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti

2023 yılında Artvin'de meydana gelen kaza sayısı 1 518 oldu. Bu kazaların 369'u yaralanma ve ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 6 kişi kaza yerinde, 6 kişi ise kazanın ardından olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen kazalarda 618 kişi ise yaralandı.

Giresun'da toplamda 4 bin 340 kaza meydana gelirken, bu kazaların bin 52'si yaralanma veya ölümle sonuçlandı. Meydana gelen kazalarda 36 kişi hayatını kaybederken bunlardan 22'si olay yerinde 14'ü ise kazanın ardından hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de kazanın ardından ölen sayısı kaza yerinde ölenlerden fazla

Rize, Giresun ve Trabzon'da kaza yerinde ölenlerin sayısı kazanın ardından ölenlerin sayısından daha fazla iken Artvin'de ise bu sayı eşit. Gümüşhane'de ise kaza yerinde ölenlerin sayısı kaza sonrasında ölenlerin sayısından daha az. Toplamda bin 28 kazanın meydana geldiği bu kazaların 378'i yaralanma veya ölümle sonuçlandı. 8'i kaza yerinde, 14'ü ise kazadan sonra olmak üzere toplamda 22 kişi hayatını kaybetti. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 2023 yılında Doğu Karadeniz'de 136 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti - Son Dakika

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