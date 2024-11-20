2024'te 722 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında terör örgütlerine yönelik icra edilen 40 bin 521 operasyonda 722 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 72'si bombalı olmak üzere toplam 92 terör eyleminin engellendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Komisyona sundukları toplam ödenek teklifinin 1 trilyon 93 milyar 985 milyon 969 bin lira olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız bütçesinin, genel bütçe içerisindeki payı yüzde 8'dir. Değerli Komisyonumuza sunduğumuz toplam ödenek teklifimiz: 1 trilyon 93 milyar 985 milyon 969 bin liradır. Toplam bütçenin, yüzde 8,81'ini, bakanlık merkez birimleri bütçesi, yüzde 91,19'unu bakanlığımıza bağlı kuruluşların bütçeleri oluşturmaktadır. Ödeneğimizin: 779 milyar 747 milyon 196 bin lirası cari ödenekler, 314 milyar 238 milyon 773 bin lirası da yatırım ödeneğidir. Yatırım ödeneğimizin yüzde 85'lik kısmı, deprem ödeneğidir."

"Bu yıl 722 terörist etkisiz hale getirildi"

Terörle mücadeleye ilişkin 2024 yılı verilerini açıklayan Bakan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 10 ayında; kırsalda ve şehirde düzenlediğimiz 40 bin 521 operasyonda 722 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın ilk 10 ayında, FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz 4 bin 177 operasyonda 935 şahıs adli makamlarca tutuklandı. DEAŞ'a karşı düzenlediğimiz bin 205 operasyonda 655 şahıs tutuklandı. Sol Terör örgütlerine yönelik olarak 545 operasyonda da 129 şahıs tutuklandı" dedi.

"Terörün finansmanına yönelik 192 operasyon düzenledik"

Terörün maddi kaynaklarına yönelik 192 operasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Yerlikaya, "Ülkemiz; temiz, güvenli ve bağımsız bir geleceğe yürürken, terörizme sağlanan her türlü maddi desteği sıfıra indirmek için; azimle mücadele ediyoruz. Teröre giden her kuruşu kesmek, milletimizin huzurunu garanti altına almaktır. Bu motivasyonla terörün finansmanına yönelik; 192 operasyon düzenledik. Kabine dönemi 324 operasyonda 268 tutuklu terörün finansmanıyla ilgili 67 milyon lira da ele geçirildi" diye konuştu.

"72'si bombalı olmak üzere 92 terör eylemi engellendi"

2024'te 92 terör eyleminin engellendiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 10 ayında 72'si bombalı olmak üzere 92 terör eylemi engellendi. Kabine döneminde ise 156'sı bombalı olmak üzere 203 eylemi engelledik. Bu yıl içinde sözde 35 üst düzey terörist, kahramanlarımızca etkisiz hale getirildi. Kabine dönemimizde ise 81" ifadelerine yer verdi.

"Her 100 olaydan 98'i aydınlatıldı ve adalete teslim edildi"

Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "2023 yılının ilk 10 ayında: 'Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda' toplam olay sayısı 654 bin 385'di. Verilen bu büyük mücadeleyle bu sayı, 2024 yılının ilk 10 ayında, 23 bin 430 azaldı. Aydınlatma oranımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak yüzde 978'e ulaştı. Yani her 100 olaydan 98'i aydınlatıldı ve adalete teslim edildi. Bu yıl içinde, hapis araması olan 168 bin 998 şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. Bunların 27 bin 697'si hırsızlık, 14 bin 123'ü dolandırıcılık, 2 bin 277'si terör, 2 bin 721'i kasten öldürmeden aranıyordu" dedi.

"2024'te organize suç örgütlerine yönelik bin 223 operasyon düzenledik"

2024 yılı itibarıyla organize suç örgütlerine yönelik bin 223 operasyonda 505 suç örgütünün çökertildiğini dile getiren Bakan Yerlikaya, "Her suç örgütü için planlı ve projeli dosyalar hazırladık. Örgütleri detaylıca analiz ettik, hukuk kuralları çerçevesinde teknik takiplerini yaptık. Çeteleri suçun türüne göre tanımladık: KOM, Narkotik, Siber Suçlar olarak. Daha sonra faaliyet düzeyine göre; yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası olarak sınıflandırdık. Bu anlayışla, 2024 yılı içinde; organize suç örgütlerine yönelik bin 223 operasyon düzenledik. 3 bin 770 organize suç örgütü üyesi tutuklandı. 505 organize suç örgütünü çökerttik. Sadece bu yılın ilk 10 ayında, bu çetelere ait 36 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyduk. Kabine döneminde bu rakam 106 milyar lirayı geçti. Bu suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"Kırmızı bültenle aranan 124 şahsın Türkiye'ye iadesini sağladık"

Yurt dışındaki 124 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "352'si 'Kırmızı Bülten'le ve 161'i 'Kırmızı Difüzyon'la aranan olmak üzere, toplam 513 şahsı yakaladık. Uluslararası alanda ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz etkin operasyonlar sayesinde, kırmızı bültenle aranan 124 şahsın Türkiye'ye iadesini sağladık. Aynı zamanda yurt dışında olduğunu değerlendirdiğimiz 538 şahışla ilgili de kırmızı bülten çıkarttık" dedi.

"Uyuşturucuyu imal eden ve ticaretini yapanlara 41 bin 296 operasyon yaptık"

Narkotik ve kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlar hakkında konuşan Bakan Yerlikaya, "Bu yıl içinde, kaçakçılık suçlarına ilişkin gerçekleştirilen 27 bin 614 operasyon sonucu 641 şahıs tutuklandı. 4 milyar 209 milyon lira vergi kaybını önlendik, bu rakam kabine döneminde 6 milyar liradır. Uyuşturucuyu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik, 41 bin 296 operasyon yaptık. Operasyonlar sonucu tutuklanan şahıs sayısı 29 bin 738. Kabine dönemimizde 48 bin 163'dür. Bu yılın ilk 10 ayında; 31 tonu esrar, 25 tonu metamfetamin olmak üzere: toplam 81 ton uyuşturucu madde yakaladık. Kabine dönemimizde ise 176 tondur" ifadelerine yer verdi.

"52 bin 593 sosyal medya hesabı engellendi"

Siber suçla mücadele konusuna da değinen Bakan Yerlikaya, "2024'ün ilk 10 ayında siber devriyelerimiz, tüm suç kategorilerinde, siber mecralar üzerinden, 91 bin 512 suç unsuru şahıs veya hesap tespit etti. Bu yıl siber devriyelerimizin tespit ettikleri suç unsurlarına yönelik operasyonlarda, 5 bin 832 URL Hesabı/web sayfası, 52 bin 593 sosyal medya hesabı engellendi" diye konuştu.

"Geçici koruma altındaki Suriyeliler'in sayısı 2 milyon 935 bin 742'ye düştü"

Bakan Yerlikaya, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısında azalma olduğunu söyledi. Yasadışı göçe karşı da kararlı mücadelelerine devam edeceklerini belirten Yerlikaya şöyle konuştu:

"Adres Tahkikatlarından sonra; Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742'ye düştü. Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden, 731 bin 146'sının adreslerinin, güncel olmadığı tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında Türkçe ve Arapça SMS'li bilgilendirmeler yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde 580 bin 819 Suriyeli, adreslerini güncelledi veya adres güncellemek için randevu aldı. Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin yabancı kimlik numaralarını pasife aldık. Aynı zamanda göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarımıza da, hız kesmeden devam ettik. 150 bin 327 Suriyelinin, en az bir yıldan beridir hiçbir kamu hizmetin faydalanmadığını, yani burada olmadığını tespit etti. Avrupa'ya geçtiğini değerlendirdik ve kayıtlarını sistemden düştük. Bu yılın ilk 10 ayında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik, 6 bin 339 operasyon yaptık ve bu operasyonlar sonucu 3 bin 924 şahıs tutuklandı. Mobil Göç Noktası Araçlarımızda: 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kontrolü yapıldı. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit edildi. Sadece bu yıl içerisinde, 114 Bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapmıştır."

"130 bin 565 deprem konutun kura çekimi tamamlandı"

6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere yönelik 130 binden konutun kura çekiminin tamamlandığını ifade eden Yerlikaya, "Deprem konutlarımızın ilk temellerini, depremden sadece 22 gün sonra, 28 Şubat 2023'te attık. Şimdiye kadar 350 bin 430 konut ve ticarethanenin ihalesi yapıldı ve yapım süreçleri başladı. Toplam 130 bin 565 konutun kura çekimi tamamlandı. Hak sahibi vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuştular" dedi. - ANKARA