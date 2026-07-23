2026'da Kaçakçılık Operasyonları 62 Milyar Lira Değerinde Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
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2026'da Kaçakçılık Operasyonları 62 Milyar Lira Değerinde Eşya Ele Geçirildi

23.07.2026 09:53
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Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk altı ayında 62,7 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince gümrüklerde 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonların 62 milyar 727 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiği 3 bin 433 operasyonda, 62 milyar 727 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelle sürdürüyor. Bu kapsamda yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşya ve uyuşturucunun değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artış gösterdi.

Operasyonlarda 37,9 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 689 bin adet makine aksamı, 880 bin 365 adet elektrik-elektronik eşya ile 4 milyon 792 bin adet tıbbi malzeme ele geçirildi. Ayrıca tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil ürünlerine kadar çok sayıda kaçak ürüne el konuldu.

Haziran ayında 22,4 milyar liralık yakalama

Gümrükler Muhafaza ekipleri, haziran ayında ise 640 farklı operasyonda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artışla 22 milyar 415 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Haziran ayındaki operasyonlarda 25,4 ton uyuşturucu madde, 371 bin 564 adet tıbbi malzeme, 96 ton akaryakıt ve 278 araç ele geçirilirken, tütün mamulleri, tarihi eserler, makine aksamları ve tekstil ürünleri de ele geçirilen kaçak ürünler arasında yer aldı.

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabete yol açan ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermediği belirtilerek, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin 7 gün 24 saat kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Uyuşturucu, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2026'da Kaçakçılık Operasyonları 62 Milyar Lira Değerinde Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026'da Kaçakçılık Operasyonları 62 Milyar Lira Değerinde Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
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