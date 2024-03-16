22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği bot faciasında arama kurtarma çalışmaları 2'nci günde devam ediyor
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında dün alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 2 uçak, 2 helikopter, insansız hava aracı, dronlar, 20 deniz aracı, çok sayıda araç ve 500'ün üzerinde personelle havadan, denizden ve karadan 2'nci günde devam ediyor.
Olay, dün saat 08.07'de sıralarında meydana geldi. Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkiinden lastik denize açılan ve yasadışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adasına geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin botu karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup, battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başararak, durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda hava, deniz ve kara aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ve şahısların kendi imkanları sonucunda toplam 4 düzensiz göçmen sağ kurtarılırken, 7'si çocuk olmak üzere toplamda 22 düzensiz göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'na getirilen cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmaları 2'nci gününde botun battığı belirtilen bölge de sürüyor. Çanakkale Valiliği Koordinesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin öncülüğünde 2 uçak, 2 helikopter, insansız hava aracı, dronlar, 20 deniz aracı, çok sayıda araç ve 500'ün üzerinde personelle hava, deniz ve karadan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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