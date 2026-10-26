23 Eylül-23 Ekim'de 63 suçlu Türkiye'ye getirildi, 49'u Gürcistan'dan iade edildi - Son Dakika
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23 Eylül-23 Ekim'de 63 suçlu Türkiye'ye getirildi, 49'u Gürcistan'dan iade edildi

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23 Eylül-23 Ekim\'de 63 suçlu Türkiye\'ye getirildi, 49\'u Gürcistan\'dan iade edildi
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İçişleri Bakanlığı, 23 Eylül-23 Ekim'de kırmızı bültenle aranan 33 ve ulusal seviyede aranan 30 kişi olmak üzere 63 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakanlık, geri getirilenlerden 49'unun Gürcistan'dan, 5'inin Almanya'dan iade edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında kırmızı bültenle aranan 33 ve ulusal seviyede aranan 30 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında kırmızı bültenle aranan 33 ve ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 suçlunun ülkeye geri getirildiği belirtildi. 49'unun Gürcistan'dan, 5'inin Almanya'dan, 3'ünün Yunanistan'dan, 2'sinin Yunanistan'dan ve Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'dan de 1'er kişinin geri getirildiği kaydedildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananların H.T., C.Y., İ.E., H.A., A.K., S.A., G.Y., A.U., S.B., A.T., O.P., M.Y., A.O.E., S.K., B.D., Y.A., İ.K., O.M., M.T., M.E., Y.I., A.S.P., İ.Y., O.T., Ö.Y., E.S., O.F., Ö.İ., R.R.Ç., Ç.Ö., H.İ.E., E.İ. ve Ö.O.T. isimliği şahıslar olduğu; ulusal seviyede arananların da K.E., M.İ., B.D., S.K., A.K., B.A., H.Ç., D.K., A.B., Ö.Ü., M.A., T.Y., İ.Ç., U.Y., H.H.A., K.E., S.U., H.P., Ş.B., F.S., M.K., H.İ.Ö., Y.Y., F.K., K.A., İ.K.D., H.Ö., O.K., U.Ç. ve H.D. isimli şahıslar olduğu bildirildi. Açıklamada, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı" denildi.

Kaynak: İHA
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