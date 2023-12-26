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23 farklı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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23 farklı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bolu'da 23 ayrı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan 52 yaşındaki şahıs, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

23 farklı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
26.12.2023 - 22:37,
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23 farklı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

BOLU - Bolu'da 23 ayrı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan 52 yaşındaki şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranması ve yakalanması bulunan şahıslara yönelik uygulamalarını artırdı. Ekipler tarafından şehir merkezinde yapılan uygulamada 52 yaşındaki M.Ç. sorgulandı. M.Ç.'nin 23 ayrı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 23 farklı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


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