23 farklı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

BOLU - Bolu'da 23 ayrı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan 52 yaşındaki şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranması ve yakalanması bulunan şahıslara yönelik uygulamalarını artırdı. Ekipler tarafından şehir merkezinde yapılan uygulamada 52 yaşındaki M.Ç. sorgulandı. M.Ç.'nin 23 ayrı dolandırıcılık suçundan 36 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.