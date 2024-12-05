23 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı

3.Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası olan firari şüpheli Hülya U.'un (48) Özyurt Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüpheli Hülya U., emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA